İskele Beraat ablasına ağlıyor

İskele sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele’nin köklü ve büyük ailelerinden Nizam ailesinin çınarı Beraat Faik Nizam dün vefat etti.

Nizam’ın cenazesi, bugün İskele Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip İskele Mezarlığı’na defnedildi.

