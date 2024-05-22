"34 TL'ye aldığım ürün, bir günde 71 TL'ye yükseldi"

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, aylardır markette 34 TL’ye aldığı ürünün daha asgari ücretin ilk toplantısında 71 TL’ye yükseltildiğini söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, Mecliste konuşma yaptı.

Gelir ve servet eşitsizliğinin tahammül sınırlarını aştığını kaydeden Solyalı, lüks yaşamlara, alım gücü korunmayan dar gelirlilere işaret ederek, “Ülkedeki dar gelirli ile yüksek gelirlinin farkı giderek açılıyor” dedi.

Solyalı, aylardır markette 34 TL’ye aldığı ürünün daha asgari ücretin ilk toplantısında 71 TL’ye yükseltildiğini söyleyerek, “İnsanlar alım güçsüzlüğü nedeniyle her geçen gün daha da mutsuzlaşıyor” dedi.

Solyalı, asgari ücret arttığını ama bunun alım gücüne yansımasının eksi olacağını söyleyerek, “Alım gücünü iyileştirmek için öneri ve çalışmalarınızı duymak istiyoruz” diye konuştu.

