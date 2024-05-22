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"Çocuklara tekbiri, sevabı, haramı öğretiyorlar"

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"Çocuklara tekbiri, sevabı, haramı öğretiyorlar"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, “UBP-DP-YDP Kimin Hükümeti?” konulu güncel konuşma yaptı.
Sami Özuslu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yardımcı kaynak kitabı dağıttığını söyleyerek, “Yobazlaşma operasyonunun geldiği son nokta budur. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara günahı, helali, tekbiri, sevabı, haramı öğretiyorlar. Laik KKTC’de, laik eğitim sistemimizin geldiği nokta budur” ifadelerini kullandı.
Yeni yapılan Havalimanı’nın arazisinin bir kısmına T&T’nin Havalimanı oteli inşa edilmesinin planlandığını söyleyen Özuslu, “Bu otelin kumarhane iznini koparmak için açılmak istendiğini anlamak için üstün zekaya gerek yok” dedi.
Konya’da bir şirketin havalimanI yakınlarında arazi sattığını ifade de eden Sami Özuslu, “Hani yabancılara mal satma meselesini güya yasalarla kısıtlamıştık… Bu memleketin insanlarını ve topraklarını korumaya yönelik bir hükümet yok karşımızda” dedi.
 
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