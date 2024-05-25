MEK Group, CarGet Exclusive ve Aroma Cafe lider!

2. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvasında 2. tur Girne'de bulunan Gümüş At Satranç Derneği lokalinde oynandı. 2.tur sonrasında 2 galibiyet alan Mukkader Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği, Car Get Exclusive ve Aroma Cafe lider durumunda bulunuyor. Çekişmeli geçen turnuvada güzeloyunlar da oynanmakta.
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