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MEK Group, CarGet Exclusive ve Aroma Cafe lider!

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MEK Group, CarGet Exclusive ve Aroma Cafe lider!
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2. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvasında 2. tur Girne'de bulunan Gümüş At Satranç Derneği lokalinde oynandı. 2.tur sonrasında 2 galibiyet alan Mukkader Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği, Car Get Exclusive ve Aroma Cafe lider durumunda bulunuyor. Çekişmeli geçen turnuvada güzeloyunlar da oynanmakta.
 
 
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