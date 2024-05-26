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Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu Lefke ve Güzelyurt etabı yapıldı

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde mayıs ayı boyunca ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirilen “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu” dördüncü hafta etkinliği, Lefke yeni çevre yolu çemberi ve Kalkanlı Piknik Alanı’nda yer aldı

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Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu Lefke ve Güzelyurt etabı yapıldı
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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla Gençlik Federasyonu ile iş birliği içinde düzenlenen Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu'nun Lefke ve Güzelyurt etabı, dün yapıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre mayıs ayı boyunca ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirilen “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu” dördüncü hafta etkinliği, Lefke yeni çevre yolu çemberi ve Kalkanlı Piknik Alanı’nda yer aldı.

Lefke’de saat 10.00’da başlayan maratona, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan 

Aktunç ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katıldı. Güzelyurt’taki etkinliğe ise Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş ile Çevre Koruma Dairesi personeli yer aldı.

Düzenlenen yarışmalar neticesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde dereceye giren takımlara para ödülü ve çeşitli ödüller verilecek.

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