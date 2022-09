Sizin Dünyanız: Ferdiye Yurdakul

Bugünkü konuğum cesur bir gezgin... Hayatın sunduğu ikinci şanslara inanan, koyduğu hedeflere ulaşmak için sabırla yol alan, öğretmekten keyif aldığı kadar öğrenmeyi de seven ve renklerin büyüsünü yaşam tarzı haline getiren bir sanatçı... İrsen Küçük Ortaokulu – Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni, Ferdiye Yurdakul...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Cesaret.Bir gezgin olurdum. Gittiğim yerlerde farklı kültürlerden insanlarla tanışır, onlarla güzel anlar biriktirirdim.Farkındalıklı birey olmak.Haksızlık.Ne olursa olsun pişmanlık duymadım.“Circle of Life” adındaki mandala sergim ve yazdığım kitaplarım.Kırk yaşıma gelmeden geçirmiş olduğum trafik kazası.Bu aralar kendi kitabım olan “Nefes” isimli kitabım.Ajeet Kaur - Light of My Soul.Anotherself.Under Armour – sort.Önceden aldığım elbise kemerleri.Su matarası.Yardım etme isteğim.Sabırlıyım.Elektronik eşyalar.Moksha - körpeciğim.Fırında somon.Herkesin eşit düzeyde olduğu bir katmanda yasamak.Geçici sureyle aşırı heyecan verici bir şey.Shirley MacLaine.Hindistan.Kendime özel, doğanın içinde bir atölye.Yaşam, rengarenk, korkmadan, deneyimlerimizden ders çıkarmak anlamında yaşanmalıdır.