Sizin Dünyanız: Ferdiye Yurdakul

Bugünkü konuğum cesur bir gezgin... Hayatın sunduğu ikinci şanslara inanan, koyduğu hedeflere ulaşmak için sabırla yol alan, öğretmekten keyif aldığı kadar öğrenmeyi de seven ve renklerin büyüsünü yaşam tarzı haline getiren bir sanatçı... İrsen Küçük Ortaokulu – Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni, Ferdiye Yurdakul...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Cesaret.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Bir gezgin olurdum. Gittiğim yerlerde farklı kültürlerden insanlarla tanışır, onlarla güzel anlar biriktirirdim.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Farkındalıklı birey olmak.







KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Haksızlık.



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Ne olursa olsun pişmanlık duymadım.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

“Circle of Life” adındaki mandala sergim ve yazdığım kitaplarım.







HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Kırk yaşıma gelmeden geçirmiş olduğum trafik kazası.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Bu aralar kendi kitabım olan “Nefes” isimli kitabım.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Ajeet Kaur - Light of My Soul.







EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Anotherself.



KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Under Armour – sort.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Önceden aldığım elbise kemerleri.







BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Su matarası.



KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Yardım etme isteğim.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Sabırlıyım.







OLMASA DA OLUR...

Elektronik eşyalar.



OLMAZSA OLMAZ...

Moksha - körpeciğim.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Fırında somon.







HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Herkesin eşit düzeyde olduğu bir katmanda yasamak.



AŞK BENİM İÇİN...

Geçici sureyle aşırı heyecan verici bir şey.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Shirley MacLaine.







GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Hindistan.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Kendime özel, doğanın içinde bir atölye.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Yaşam, rengarenk, korkmadan, deneyimlerimizden ders çıkarmak anlamında yaşanmalıdır.







Cesaret.Bir gezgin olurdum. Gittiğim yerlerde farklı kültürlerden insanlarla tanışır, onlarla güzel anlar biriktirirdim.Farkındalıklı birey olmak.Haksızlık.Ne olursa olsun pişmanlık duymadım.“Circle of Life” adındaki mandala sergim ve yazdığım kitaplarım.Kırk yaşıma gelmeden geçirmiş olduğum trafik kazası.Bu aralar kendi kitabım olan “Nefes” isimli kitabım.Ajeet Kaur - Light of My Soul.Anotherself.Under Armour – sort.Önceden aldığım elbise kemerleri.Su matarası.Yardım etme isteğim.Sabırlıyım.Elektronik eşyalar.Moksha - körpeciğim.Fırında somon.Herkesin eşit düzeyde olduğu bir katmanda yasamak.Geçici sureyle aşırı heyecan verici bir şey.Shirley MacLaine.Hindistan.Kendime özel, doğanın içinde bir atölye.Yaşam, rengarenk, korkmadan, deneyimlerimizden ders çıkarmak anlamında yaşanmalıdır.