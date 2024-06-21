Fatoş'la Kitap Dünyası

“ Bir kulübede oturup kitap okumayı, sarayda oturup eğlenmeye tercih ederim. ” [Philip Massinger]

Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery

Kulüp Kıbrıs’ta Jön Türk Hareketi Kardeş Ocağı - Sibel Siber

Ada Kıbrıs - Turist Rehberi Gözüyle Ada Kıbrıs ve Yaşanmışlık Tarih Kültür ve Doğa Yazıları - Hasan Karlıtaş

Kuzey Kıbrıs Hukukunda Fuhuş Yaptırmak Amacıyla İşlenen İnsan Ticareti Suçu-Ali Yeğen

Dört Mevsim Kıbrıs Yemekleri - Kıymet Alibey

Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:

Rezonans Kanunu - İsteklerin Yönetimi - Pierre Franckh

Sanatçının Yolu (Daha Üstün Yaratıcılık İçin Spiritüel Bir Yol) - Julia Cameron

Kayıp Ağaçlar Adası - Elif Şafak

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Hayatın Anlamı - Sinan Canan



KUZEY KIBRIS HUKUKUNDA FUHUŞ YAPTIRMAK AMACIYLA İŞLENEN İNSAN TİCARETİ SUÇU – ALİ YEĞEN

SANATÇININ YOLU – JULIA CAMERON



HAFTANIN KİTABI



4 GÜN 3 GECE – AYŞE KULİN

Balıklar ve misafirler üç gün sonra kokar...

-Tek taraflı aşka, aşk denmez ki.

Tipik kadın davranışı, haksız olduğunu görünce çay demlemeye koş!

Coğrafyamızın kaderi böyle, tepede padişah da otursa, Cumhuriyet de gelse demokrasiden yana nasibi yok!

-Tutku yoksa ona aşk denmez.

“Kolay değildir iftihar etmen gerekeni saklamak.”

Sevdiğinin ani ölümü güvendiğin dağlara kar yağmasıydı, zeminin ayağının altından kaymasıydı!

-"Bizde abdest nasıl alınır bilir misin?" -"Nasıl alınır?" -"Suyla alınmaz, bedeni temizlemekle değil, vicdanı temizlemekle alınır."

...hiç çekmeden ölmek geride kalanlara asla bir teselli değil, korkunç bir darbeydi!

HAFTANIN YAZARI: MURATHAN MUNGAN

Bu mütevazı çalışma, bir insanlık dramının ceza hukuku araçlarıyla önlenmesine az da olsa bir katkı sağlayabilme düşüncesiyle kaleme alınmıştır.Sanatçının Yolu, yaratıcılığını geliştirmek ve kişisel gelişimini desteklemek isteyen herkes için değerli bir kaynak. Julia Cameron, aslında tüm insanların özünde bir sanatçı olduğunu düşünüyor. Yaratıcılığınızı keşfederken yaşayabileceğiniz negatif durumlarda yalnız olmadığınızı anlatarak size cesaret veriyor. Cameron, yaratım sürecinde karşılaşabileceğiniz engellerle başa çıkabilmeniz için çeşitli yöntemler paylaşıyor. Potansiyelinizi keşfedebilmeniz ve olumsuzluklarla mücadele edebilmeniz için 12 haftalık bir program sunuyor. Yaratıcılığınızı geliştirirken rutinler oluşturmanızın ve disiplinli bir şekilde bu programa bağlı kalmanızın öneminden bahsediyor. Yazar, program dâhilinde sunduğu egzersizlerle yaratıcılığınızı besleyebilmeniz ve daha verimli olabilmeniz için ışık tutuyor.- Ne denir?- Zaman kaybı. Eğer çok uzadıysa da çile.-Ne denir?-Sevgi, dostluk, bağlılık, alışkanlık. Bir de, seviyeli birliktelik...21 Nisan 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen yazar Mardinli bir ailenin çocuğu olmaktadır. Babası Avukat İsmail Mungan, annesi Habibe Mungan' dır. İlk, orta ve lise öğrenim yılları Mardin'de geçmiştir. Mardin Lisesi'nden mezun olan yazarın eserlerinde Mardin sıkça kullandığı mekânlardan birisi olmuştur. Bu çevrenin taşıdığı kültürel yapıyı ve insan olgusunu eserlerine başarılı bir şekilde yansıtmıştır.1972 yılında Ankara'ya yerleşen yazar lisans ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Başladığı doktora çalışmasını yarıda bırakan yazar Ankara Devlet Tiyatroları’nda altı yıl, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda üç yıl dramaturg olarak görev yapmıştır.Gazete ve dergilerdeki ilk yazılarını 1975’te yayımlayanşiir, öykü, roman, deneme, tiyatro oyunu, sinema yazısı, senaryo, masal ve şarkı sözü gibi birçok türde eserler vermiştir.Bazı eserleri birçok dile çevrilerek çeşitli dergi, gazete ve antolojilerde yayımlanmıştır. Türk edebiyatında eşcinsel söylemin önde gelen isimlerinden olmaktadır., 1985 yılından beri yaşadığı İstanbul’da 1988 yılından bu yana serbest yazar olarak çalışmaktadır.