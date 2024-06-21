Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, göreve geldiğiniz günden beridir 33 defa yurt dışı gezisine çıkarak adeta makamınızda oturmamışsınız. Bu yurt dışı ziyaretlerinde özellikle bu yıl ilk 6 ayda 9 defa yurt dışına çıkmanız ise ayrı bir dikkat çekici durum…



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs’ın sürekli olarak silahlanmaya devam etmesi konusunda Birleşmiş Milletlere bir şikayet dilekçesi ilettiniz mi? Özellikle Fransa ile sürekli silah anlaşmaları yapılması konusu mutlaka dile getirilmeli…



Sn. Erhan Arıklı, Girne – Değirmenlik anayolunda yıllar önce başlayan çift şerit yol yapımı çalışmaları acaba yeniden başlayacak mı? Yoksa bu artık imkansız mı dersiniz…



Sn. Özdemir Berova, devlet dairelerinin bayram tatilinin sadece 3 gün olması Maliye için ne kadarlık bir getiri ve götürü oldu hesaplandı mı? Zira bu yaz günlerinde çalıştırılan klimalar elektrik tüketimini ikiye katlıyor…



Sn. Mehmet Nizam, dün yaptığınız paylaşımla Çiftçiler Birliği olarak arpa ve buğday fiyatları ile ambarların açılması konusunda çalışma başlattığınızı duyurdunuz… Sanki biraz geç kaldınız…



Sn. Enver Kaya, bu yıl 2.si düzenlenecek olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi için rekor başvuru sonrasında maç programını da belirlemişsiniz. Allah kolaylık versin…

