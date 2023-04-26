St.Hilarion 'a tırmanacaklar

Dört yarıştan oluşacak 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışı bu pazar Boğaz-St.Hilarion yolunda gerçekleşecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası bu pazar Boğaz-St.Hilarion yolunda gerçekleşecek ilk yarış ile start alacak.

4 yarıştan oluşacak şampiyonaya bu yıl ilgi artarken,geçtiğimiz sezon şampiyonu Methoidis Arygorou, Tırmanma Şampiyonasında bir çok kez Şampiyon olan Deniz Denner, daha önceki sezonların başarılı sürücüsü Kemal Topçuoğlu , E4Kategörisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık,daha önce Drift Şampiyonluğu bulunan İbrahim Yücebaş ve son Ralli Şampiyonu Halil Mulla'nın da içinde bulunduğu 20 sürücü St.Hilarion da en iyi zamanı yapmaya çalışacaklar.

30 Nisan Pazar saat 10.00 da start alacak olan yarışta seyirciler için oluşturulacak noktalara Minibus servisi de yapılacak.Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek,Eurol,Near East Bank,Limon,Gopro,Genpower,Aveon Sigorta,Polaris ve RinataParts katkıları ile de yapılacak 1. Tırmanma Yarışına ilginin fazla olması bekleniyor.

