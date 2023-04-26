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1.Mahmut Çalışkan ve Şampiyon Melekler Anı Yol Koşusu yapıldı

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1.Mahmut Çalışkan ve Şampiyon Melekler Anı Yol Koşusu yapıldı
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1. Mahmut Çalışkan Ve Şampiyon Melekler Anı Yol Koşusu, Yeniboğaziçi İlkokulu aracılığıyla, KTÖS, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Long Beach Medical Center sponsorluğunda gerçekleştirildi.
KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, yarışlarda dereceye girenler şöyle:
800 metre  Minik Kızlar:
1. Yakındoğu Yeniboğaziçi İlkokulu
2. Mustafa Kemal İlkokulu
3. Yeniboğaziçi İlkokulu
 
1000 metre  Minik Erkekler:
1. Yeniboğaziçi İlkokulu
2. Mormenekşe İlkokulu
3. Alaniçi İlkokulu
 
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