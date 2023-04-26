1.Mahmut Çalışkan ve Şampiyon Melekler Anı Yol Koşusu yapıldı

1. Mahmut Çalışkan Ve Şampiyon Melekler Anı Yol Koşusu, Yeniboğaziçi İlkokulu aracılığıyla, KTÖS, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Long Beach Medical Center sponsorluğunda gerçekleştirildi.
KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, yarışlarda dereceye girenler şöyle:
800 metre Minik Kızlar:
1. Yakındoğu Yeniboğaziçi İlkokulu
2. Mustafa Kemal İlkokulu
3. Yeniboğaziçi İlkokulu
1000 metre Minik Erkekler:
1. Yeniboğaziçi İlkokulu
2. Mormenekşe İlkokulu
3. Alaniçi İlkokulu
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