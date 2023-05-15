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Rallide ikinci yarış Hamitköy ovalarında

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Rallide ikinci yarış Hamitköy ovalarında
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ve Sprint Şampiyonasında heyecan devam edecek.
Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı Lefkoşa – Hamitköy’de yapılacak. 21 Mayıs Pazar günü yapılacak Chagla Food & Drink Lefkoşa Ralli Sprint yarışı olarak gerçekleştirilecek.
 
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