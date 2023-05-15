Rallide ikinci yarış Hamitköy ovalarında

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ve Sprint Şampiyonasında heyecan devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı Lefkoşa – Hamitköy’de yapılacak. 21 Mayıs Pazar günü yapılacak Chagla Food & Drink Lefkoşa Ralli Sprint yarışı olarak gerçekleştirilecek.

