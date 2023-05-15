Yenicami yeniden Yıldızev’e emanet

AKSA Süper Lig ekiplerinden Yenicami'de başkan Ali Özmen Safa, takımın başında Cemre Yıldızev'i getirdiklerini duyurdu.

Sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Safa, sezon başı takımda yer alan Cemre Yıldızev'in göreve getirildiğini, Ulus Nasıroğlu, Hasan Sarıoğlu ve ekibine teşekkür ederek spor yaşamlarında başarılar diledi. Ali Özmen Safa'nın açıklaması şu şekilde:

Tüm Spor Kamuoyuna Duyurulur;

“2023/24 sezonu hazırlıklarına Başkan Ali Özmen Safa ve Yönetimi tarafından hazırlanan Yenicami AK , yeni sezonda A Takım Sorumluluğuna Cemre Yıldızev'i getirmiştir. Geride kalan sezonda camiamıza emek veren Ulus Nasıroğlu, Hasan Sarıoğlu ve ekibine çok teşekkür eder, spor yaşamlarında başarılar dileriz.

İlerleyen günlerde daha detaylı bir şekilde Cemre Yıldızev'in teknik ekibi tarafımızdan tüm spor kamuoyu ile paylaşılacaktır.”



