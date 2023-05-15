Kartingde 2.yarışlar yapıldı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği “2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası” 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan sezonun ikinci yarışıyla devam etti. 4 kategoride 16 pilotun piste çıktığı yarış keyifli mücadelelere sahne oldu

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (NCKC) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya’nın üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan ikinci yarışlarla devam etti. Altı ayak olarak planlanan sezonun ikinci yarışları CemsaSporting Center’de gerçekleştirdi. Ana sponsor Kale Boya’nın yanı sıra CemsaSporting Center, Güven Sigorta ve Near East Bank’ın da katkılarıyla planlanan Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışlara ev sahipliği yapacak.

14 Mayıs 2023 Pazar sabahı CemsaSporting Center’de, 1400 metre uzunluğundaki RC1 kodlu pist şeklinde yapılan serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısının ardından program resmi antrenmanlarla devam etti. Organizasyonda heyecan, saat 11.00’de başlayan sıralama turları ile arttı. Tüm pilotlar ilk yarışa çıkacakları sırayı belirlemek için tur zamanları elde ettiler. Ardından ilk ayak yarışları ve final yarışları yapılarak dereceye girenler belirlendi. 6 yaşındaki minik sporcu Mustafa Bağrıaçık’ın da “Rookie” sporcu olarak gösteri sürüşü yaptığı organizasyon beğeni topladı.

MİNİKLERDE RÜZGAR OKMAN SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Sezonun ikinci yarışında 5 minik sporcu Mini kategoride mücadele etti. Ufak tefek temasların da yaşandığı yarışlar sonunda RüzgarOkman günün iki yarışını da kazanarak 40 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Böylece Rüzgar katıldığı son 9 yarışta da zirvede yer alarak serisini sürdürdü. Ateş Karalım iki yarışta da ikinci olarak 34 puan almayı başardı. İlk yarışta temas alarak beşinci sıraya kadar gerileyen Eren Murat Ortaç daha sonra tırmanarak iki yarışta da üçüncü olmayı başardı. Aral Selviler dördüncü olurken, Arslan Bilgili finiş göremedi.

JUNİOR KATEGORİDE HASAN ONALT GÜNÜN İKİ YARIŞINI DA KAZANDI

Junior kategoride sezona oldukça iyi başlayan Hasan Onalt ile Demir Göksan sezonun ilk yarışında olduğu gibi izleyenlerin nefeslerini kesecek bir mücadele sergilediler. Yakın mücadele sonunda Hasan Onalt iki yarışta da rakibini geçmeyi başardı ve günün birincisi oldu. Demir Göksan ikinci olurken Rüzgar Miralay günün üçüncüsü oldu.

SENİOR KATEGORİDE METİN BIÇKICIOĞLU, MASTER KATEGORİDE GÜNER BALLI BİRİNCİ

Senior kategoride iki yarışta da Metin Bıçkıcıoğlu ilk sırada yer aldı. Buğur Kambillili ikinci olurken Halil Kahraman üçüncü oldu. Senior kategorinin şampiyon pilotu Halil Kahraman bileğindeki rahatsızlığı nedeniyle tam performans yarışamadığı yarışta puan almak için piste çıktı fakat 1 dakika 01,497 saniyelik derecesiyle günün en iyi tur zamanını elde etmeyi başardı. Gazi Yuca ilk yarışta sorun yaşayarak finiş göremedi ve günü 15 Puanla dördüncü tamamladı. Master kategoride ise Güner Ballı birinci, Mehmet Yaman ikinci ve AbdulsamedAliyu üçüncü oldu. Anneler günü vesilesiyle, yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye giren sporculara kupalarını anneleri takdim etti.



Dereceler:

Mini Kategori:

1.RüzgarOkman (7) – 40 Puan

2.Ateş Karalım (2) – 34 Puan

3.Eren Murat Ortaç (95) – 30 Puan

4.Aral Selviler (44) -

5.Arslan Bilgili (35) - DNF

Junior Kategori:

1.Hasan H. Onalt (10) – 40 Puan

2.Demir Göksan(6) – 34 Puan

3.Rüzgar Miralay (55) – 30 Puan

Senior Kategori:

1.Metin Bıçkıcıoğlu (47) – 40 Puan

2.Buğur Kambillili (7) – 34 Puan

3.Halil Kahraman (1) – 28 Puan

4.Gazi Yuca (49) – 15 Puan

Master Kategori:

1.Güner Ballı (77) – 40 Puan

2.Mehmet Yaman (45) – 34 Puan

3.Abdulsamed Aliyu (8) – 30 Puan

Rookie Kategori:

Mustafa Bağrıaçık



