Vedat Sabancı Açık Anı Darts Turnuvası şampiyonu Amcaoğlu

Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonasına puan veren 12.Ayak Vedat Sabancı Açık Anı Darts Turnuvası’nda finalde rakibi Mustafa Behlül'ü 3-1yenen Faik Amcaoğlu turnuvanın şampiyonu oldu

Niyazi Ergülen

Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonasına puan veren 12.Ayak Vedat Sabancı Açık Anı Darts Turnuvası hafta Mevlevi Spor Kulübünde gerçekleşti.

Otuzdört (34) kişilik katılımın olduğu turnuvada rakiplerini eleyen Mustafa Behlül, Ali Amcaoğlu, Cemal Gingi ve Faik Amcaoğlu yarı finalist oldular.

Eşleşme tablosuna göre yarı finalin ilk maçında Faik Amcaoğlu rakibi Ali Amcaoğlu 'nü 3-0 ile geçip ilk finalist oldu. İkinci yarı finalde ise rakibi Cemal Gingi'yi 3-1 yenen Mustafa Behlül ikinci finalist oldu . Mağlupların oynadığı üçüncülük maçında ise rakibi Ali Amcaoğlu'nu 3-0 yenen Cemal Gingi gecenin üçüncüsü oldu.

Final maçında ise rakibi Mustafa Behlül'ü 3-1yenen Faik Amcaoğlu turnuvanın şampiyonu oldu.

YAN ÖDÜLLER;

1.En yüksek sayı atan: 2 adet 180 ile Mustafa Behlül,

2.En az dartta bitiren: 2 adet 16 dart ile Faik Amcaoğlu,

3.En yüksek sayıdan bitiren: 102 sayıdan bitiriş ile Mustafa Behlül ,

4.Göbekten Bitiriş (Bulleyes): Mustafa Behlül oldular.

Gecenin sonunda dereceye girenlere ödüllerini; Selçuk Aydın, Mehmet Hacıoğluları, Ertan Dinamit, Kazım Kum, Vedat Kum, Ahmet Kum ve Tuncel Sabancı verdiler.

