İskele'de zafer Haskasap-Mulla ikilisinin

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı, 15.İskele Rallisi, 6 Temmuz Cumartesi günü başladı. İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 52.Geleneksel İskele Festivali kapsamında yapılacak yarışta ilk günü NEU Drift Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi lider tamamladı.

Basel Ralli Şampiyonası İskele Rallisi’ni Haskasap-Mulla kazandı

15. İskele Rallisi’ni Enver Haskasap-Halil Mulla kazandı

İskele’de zorlu ralliyi kazanan Haskasap-Mulla ikilisi



Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan 15. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 2 günlük programla yapıldı. Caesar Resort, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Eurol ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla organize edilen yarış, 52.Geleneksel İskele Festival kapsamında yapıldı.



Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi zirvede

Cumartesi akşam üzeri başlayan rallide ekipler 2 kez art arda Ardahan Etabı’nı, biri gündüz, biri gece etabı olarak geçip ilk günü tamamladılar. İkinci gün Topcuköy, Altınova, Sınırüstü ve İskele isimleriyle hazırlanan 4 etabı ikişer kez geçtiler. Toplamda 22 ekibin start aldığı zorlu rallide 17 ekip finişe ulaşabildi. NEU Drift Racing Team adına, Volkswagen Polo GTI R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, 45:12,9’luk dereceleri ile rallide zafere ulaşmayı başaran ekip oldu. Goodyear Racing Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi 46:15,3’lük dereceleri ile ikinci olurken, yine Goodyear Racing Team ekibi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi üçüncü olmayı başardı. Bu üç ekip genel klasmanın yanı sıra Sınıf 2’de de ilk üç podyumunu oluşturdular.



Sınıflarda birincilik mücadelesi

Genel klasmanın yanı sıra sınıflarda da birincilik mücadelesi yaşandı. Genel klasman dördüncüsü olan Bilgimer Rally Team ekibi, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi Sınıf 1’de birinci olurken, sınıf 1 ikincisi Selen Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi ve üçüncüsü Mustafa Kemal Baran-Halil Çamay ikilisi oldu. Genel klasman beşincisi olmayı başaran Goodyear Racing Team ekibi Buğur Kambillili-Hasan Önderol ikilisi Sınıf N birincisi olmayı başarırken, ikinci İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi ikilisi oldu. Ahmet Demirel Ralli Kupası’nda birinci Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi olurken Buğur Kambillili-Hasan Önderol ikilisi ikinci, İbrahim Yolcu Argün-Hande Küfi ikilisi üçüncü oldu. Türkiye’den yarışa katılan ve co-pilotluğunu Ahmet Gürün’ün yaptığı Mert Yudulmaz Sınıf 4’te birinci olmayı başarırken, Sınıf 4 ikincisi Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi ve üçüncü Umut Sular-Mehmet Kaplan ikilisi oldu. Sınıf R’de ise Erdaş Uçaner-Halil Gürkanlar birinci, Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi ikinci oldu. Bu yarışta başlayan Masterler kupası birincisi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi birinci olmayı başaran sporcular oldu. Kadın Co-pilotlar birincisi Buse Bilgimer, ikincisi Hande Kufi ve üçüncüsü Zeliha Güllü oldu. Gençler birincisi Mert Yudulmaz, ikincisi Mustafa Karam oldu. Yarışın favori isimlerinden Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi rallinin dördüncü etabında kaza yaparak yarış dışı kaldı. Zorlu rallide Hüseyin Yarkıner-Ümit Koçak, Osman Ceylan-Batuğan Doğan, Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ve Sami Doğan-Ali Burhan ekipleri de çeşitli sebeplerle finiş göremedi.



Ödülleri Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyeleri verdi

Servis alanının son yıllarda olduğu gibi Makenzi Beach park yerinde kurulduğu rallinin start seremonisi gibi ödül töreni de 52.Geleneksel İskele Festival alanında yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis Üyeleri takdim etti.







Dereceler:

No Takım Pilot Co-Pilot Araç Derece Sınıf

1 1 NEU DRIFT Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo GTI R5 45:12.9 2

2 5 GOODYEAR Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia Rally2 46:15.3 2

3 4 GOODYEAR Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 47:35.6 2

4 15 BİLGİMER Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 48:30.9 1

5 7 GOODYEAR Racing Team Buğur Kambillili Hasan Önderol Mitsubishi Lancer Evo IX 48:34.0 N

6 8 İbrahim Y. Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo IX 49:30.6 N

7 3 BİLGİMER Rally Team Selen Bilgimer Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer Evo VI 50:35.4 1

8 10 NEU DRIFT Racing Team Mustafa K. Baran Halil Çamay Ford Fiesta Proto 52:42.3 1

9 9 STAGE CARS Rally Team Zeki Demirdeş Cihan Anıl Şahin Ford Fiesta Rally2 52:54.0 2

10 21 Mert Yudulmaz Ahmet Gürün Ford Fiesta Rally4 53:30.0 4

11 14 NEU DRIFT Racing Team Mustafa Karam Ömer Behlül Mitsubishi Lancer Evo VI 53:59.0 1

12 25 NEU DRIFT Racing Team Erdaş Uçaner Halil A. Gürkanlar Canam Maverick 54:18.2 R

13 17 KARADUMAN Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 56:25.4 4

14 20 BİLGİMER Rally Team Umut Sular Mehmet Kaplan Ford Fiesta ST 56:54.9 4

15 18 KARADUMAN Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 1:00:07.5 4

16 24 GOODYEAR Racing Team Tolga Güllü Zeliha Güllü Canam Maverick 1:10.20.2 R

17 23 BİLGİMER Rally Team Hasan Karlıtaş Hüseyin Şüküroğlu Honda Civic 1:23:29.8 4

22 BİLGİMER Rally Team Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer Evo VIII Bitiremedi 1

19 GMG Racing Team Osman Ceylan Batuğan Doğan Fiat Egea Bitiremedi 4

6 STAGE CARS Rally Team Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo X Bitiremedi 1

16 NEU DRIFT Racing Team Sami Doğan Ali Burhan Skoda Fabia Rally2 Bitiremedi 2

2 GOODYEAR Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia Rally2 Bitiremedi 2

