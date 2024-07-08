Ağaca çarpan araç yandı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Korkuteli civarında bir araç yoldan çıkarak ağaca çarptı, ardından alev alarak tamamen yandı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Korkuteli civarında önceki akşam üstü meydana gelen kazada, 26 yaşındaki Resul Furkan Acu’nun kullandığı araç yoldan çıkarak ağaca çarptı, ardından alev alarak tamamen yandı. Kazada ve yangında yaralanan olmadı.

Kaza saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda meydana geldi.

26 yaşındaki Resul Furkan Acu, yönetimindeki EY 090 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrettiği sırada, Korkuteli bölgesine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Acu’nun aracı bir akasya ağacına çarptıktan sonra boş arazi içinde durdu.

Kaza sonrası EY 090 plakalı aracın muhtemelen elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu alev alarak tamamen yandı.

