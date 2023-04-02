İlk rallide zafer Haskasap-Mulla ikilisinin

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası 2 Nisan 2023 Pazar günü başladı.2 sene önce kaybettiğimiz, eski rallicilerden Mehmet Alptürk anısına ikincisi gerçekleştirilen rallide NEU Drift Racing Team ekibi, Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi zafere ulaştı

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 5 NEU DRIFT RACING TEAM Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2 04:21.542 2 1 GOODYEAR RACING TEAM Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2 04:25.650 3 7 BİLGİMER RALLY TEAM Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer EVO VI 1 04:27.085 4 2 BİLGİMER RALLY TEAM Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer EVO VIII 1 04:27.497 5 12 İbrahim Yolcu Argün Hande Kufi Mitsubishi Lancer EVO IX N 04:36.323 6 4 STAGE CARS RALLY TEAM Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer EVO IX N 04:38.714 7 9 GOODYEAR RACING TEAM Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer EVO X 1 04:39.320 8 11 ZAİM KÖMÜRLERİ RALLY TEAM Önder Zaim Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer EVO IX N 04:40.434 9 8 GOODYEAR RACING TEAM Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer EVO IX N 04:46.134 10 10 BİLGİMER RALLY TEAM Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer EVO VI 1 04:49.472 11 19 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Land Rover T2 04:52.029 12 20 GOODYEAR RACING TEAM Mahmut Bozalanlar Mahmut Ulaş Can-am Maverick R 04:52.289 13 15 KARADUMAN RALLY TEAM Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 GTI 3 05:17.583 14 18 Umut Sular Ahmet Sular Honda Civic 3 05:17.971 15 14 Serhan Tan Ömer Topçu Mitsubishi Lancer EVO IX N Bitiremedi 16 3 KIBRISONLINE RALLY TEAM Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer EVO X R4 2 Start Almadı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna başladı. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu eski rallicilerden, merhum Mehmet Alptürk anısına Dikmen/Lavinium etabında ikincisi yapılanSprint Rallisi ile açtı.16 ekibin start aldığı yarışta büyük çekişme yaşandı. 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışı, Lefkoşa Fina Petrol İstasyonu önünden sabah saatlerinde yapılan seremoni ile başladı. Ardından ekipler Dikmen yolu üzerinde hazırlanan Lavinium etabını biri antrenman olmak üzere üçer kez geçtiler ve etabın en iyi derecesini elde etmeye çalıştılar. İki etapta da ilk iki değişmedi ve NEU Drift Racing Team’den, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi 4 dakika 21.542 saniyelik dereceleri ile günün birincisi olmayı başardılar. Goodyear Racing Team’den, Ford Fiesta S2000 ile yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ise 4 dakika 25,650 saniyelik dereceleri ile ikinciliği almayı başaran ekipti. Bu ikili ayrıca Sınıf 2’de de ilk iki sırayı aldılar. Üçüncülük yarışı iki kardeşin arasında geçti. Birbirlerine çok yakın dereceler elde eden Bilgimer Rally Team ekipleri Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ve Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikililerinden Selen-Ali Burhan ikilisi üçüncülüğü almayı başardı.