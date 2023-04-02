Yükseliş ve Esentepe yarı finalde

Hentbolda Federasyon Kupası ön eleme karşılaşmalarında erkeklerde Yükseliş, kadınlarda ise Miracle Esentepe adlarıını yarı finale yazdırdılar.

Erkekler karşılaşmasında Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Yükseliş ile MGA takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi MGA karşısında 15-11 önde kapatan Yükseliş karşılaşmayı da 30-24 galip noktalayarak adını yarı finale yazdırdı.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise CIU Arenada Miracle Esentepe ile DİGEM takımları karşılaştı. İlk devreyi 15-13 önde kapatan Miracle Esentepe sahadan 29-26 galip ayrılarak adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Bu sonuçların ardından erkeklerde Yükseliş – UKÜ ile kadınlarda ise Miracle Esentepe – Ozanköy ile yarı finalde eşleşmiş oldu.

