Haskasap yarışa hazır

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası (KKRŞ) 6- 7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ile İskele Belediyesi işbirliğinde İskele Festivali Kapsamında gerçekleştirilecek olan 15. İskele Rallisinde KKTC Drift Şampiyonu Enver Haskasap ve co-pilot Halil Mulla’da yarışta yerini alacak.

İskele Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu tarafından organize edilen yarış, Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 4. Yarışı olurken yılın ilk büyük yarışı olacak.

Yılın ilk büyük yarışına katılım oldukça yoğun olurken, İddialı tüm ekiplerin yer alacağı yarışta 24 ekip start alacak.

