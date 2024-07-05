2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında İspanya ev sahibi Almanya'yı uzatma bölümünde attığı golle 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu

İspanya ile Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmayı uzatmada attığı golle İspanya 2-1 kazanıp yarı finale yükseldi.

İspanya'ya galibiyeti getiren goller 51. dakikada Daniel Olmo ve 119. dakikada Mikel Merino'dan geldi. Almanya'nın tek golünü 89. dakikada Florian Wirtz kaydetti.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finalist olmuştu.

İspanya yarı finalde Portekiz-Fransa maçının galibiyle eşleşecek.

İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında ev sahibi Almanya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da savunma güvenliğini elden bırakmadan gol aradı. İki ekip de girdiği pozisyonlarda ya etkili şutlar çıkartamadı ya da kalecileri geçemedi. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

51. dakikada İspanya öne geçti. Sağ kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Yamal, pasını yerden penaltı noktası gerisindeki Dani Olmo'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Neuer'in sağından ağlara gitti: 1-0.

89. dakikada son dakikalarda baskısını artıran Almanya beraberliği yakaladı. Soldan Mittelstadt'ın yaptığı ortada arka direğe hareketlenen Kimmich meşin yuvarlağı kafayla altıpas önündeki Wirtz'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Unai Simon'un sağındaki direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1.

Maçın 90 dakikalık normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanınca uzatmalara geçildi.

119. dakikada İspanya bir kez daha öne geçti. Soldan Dani Olmo'nun ortaladığı topa ön direkte ve altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Merino kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Neuer'in sağından filelere gitti: 2-1.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan İspanya, adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.