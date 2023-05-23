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Haskasap Avrupa yolcusu

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Haskasap Avrupa yolcusu
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Necati KÜLAHLILAR
Ülkemizin başarılı drift pilotlarından Enver Haskasap 9- 10 Haziran’da İsveç’te Drive Center Arena’da yapılacaķ drift yarışına katılacak. Drift Master düzenlediği ve İrlanda’da yapılan ilk yarışa ulaşım sıkıntısı nedeniyle katılamayan Enver Haskasap yaptığı açıklamada “Tırımız yola çıktı ve kısmetse 9-10 Haziran’da ekibimizle orda olacağız ve ülkemizi en iyi şekilde ve en iyi dereceleri yapmak için Avrupa’da yarışacağız.İsveç’te yapılacak drift yarış pisti bildiğim zorlu ve büyük bir pisttir sürat getiren bir pistir bizde sürati sevdiğimiz için orda başarı elde edeceğimizi düşünüyorum” dedi.
 
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