Batı Karması hazırlıklara başladı

Ülkemizdeki futbol paydaşları tarafından organize edilen Karmalar Arası Deprem Şehitleri Turnuvası için hazırlıklar sürerken bölgelerdeki karmalarda antrenmanlarına başladı.

Deprem Şehitleri Turnuvasına hazırlanan Batı Karması antrenmanlarına önceki gün başladı. KKTFAD yönetim kurulu üyesi Cengiz Bahşi nezaretinde teknik adamlar Serkan Önet ve Orçun Volkan, Kaleci Antrenörü Zihni Yurttaş, 22 kişilik kadroları ile pazartesi günü ilk antrenmanlarını yaptılar.



