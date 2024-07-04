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Hafta sonu İskele’de ralli heyecanı yaşanacak

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı, 15.İskele Rallisi, 6-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılıyor. İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 52.Geleneksel İskele Festivali kapsamında yapılacak yarışa 24 ekip kayıt yaptırdı

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Hafta sonu İskele’de ralli heyecanı yaşanacak
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Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan 15. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 2 günlük programla yapılacak. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Eurol ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü 52.Geleneksel İskele Festival Alanı’ndan saat 18.30’da start alacak. Startın ardından ekipler 2 kez art arda Ardahan Etabı’nı, biri gündüz, biri gece etabı olarak geçip ilk günü tamamlayacaklar. Ardahan Etabı’nın ilk araç için ilk start saati 19.03 olarak belirlenirken, ikinci etap 20.36’da başlayacak.
PAZAR GÜNÜ TOPÇUKÖY, ALTINOVA, SINIRÜSTÜ VE İSKELE ETAPLARI GEÇİLECEK
7 Temmuz 2024 Pazar günü ise Topçuköy, Altonova, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 4 etap ikişer kez geçilecek. Servis alanının son yıllarda olduğu gibi Makenzi Beach park yerinde kurulacağı rallinin ikinci günü, yaklaşık 9,30 kilometre uzunluğundaki Topçuköy Etabı ile başlayacak. 09.18’de başlayacak etabın ardından 10.01’de yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğundaki Altınova Etabı ve tekrar 10.34’de Topcuköy Etabı geçilecek. Servis arasının ardından ekipler bu kez 12.19’da yaklaşık 9.90 kilometre uzunluğundaki Sınırüstü Etabı’nı geçecekler. 13.25’de yeniden Altınova etabı geçilerek 13.58’de ikinci kez Sınırüstü Etabı’nı geçecekler ve yine servis alacaklar. Yaklaşık 3 saat ara verildikten sonra servis yapılacak ve bu kez 17.56 ve 18.59’da ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki İskele Etabı geçilecek ve İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.
TÜRKİYE’DEN OSMAN CEYLAN VE MERT YUDULMAZ’DA YARIŞA KATILACAK
Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 5 farklı sınıfta toplam 24 ekip kayıt yaptırdı. Ülkemizin yaz sıcağında yapılmasına rağmen her sezon büyük ilgi gören ve keyifli dakikalara sahne olan İskele Rallisi’nde, Sınıf 2’de R5’lerin mücadelesinde 5 ekip olacak. Sınıf N’de 3 ekip, Sınıf 1’de 8 ekip, Sınıf 4’te 6 ekip ve Sınıf R’de 2 ekip mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonun Melekler Kupası Şampiyonu Selen Bilgimer ve Sadık Bilgimer de İskele Rallisi ile etaplara dönecek. Ayrıca Türkiye’den GMG Racing Team adına yarışan Osman Ceylan ve genç pilot Mert Yudulmaz da R2T ile yarışa katılacak. Zeki Demirdeş ilk kez Ford Fiesta R5 ile etapta olacak. Enver Haskasap-Halil Mulla ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ekibi ve Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ekibi ile Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ekibi de R5 ile kıyasıya birincilik mücadelesi verecek.
MASTERLER ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR
FIA tarafından da uygulanan 45 yaş üstü sporcuların ayrı kategorize edildiği Masterler Şampiyonası İskele Rallisi ile ülkemizde de başlıyor. Oktay Çocuk, Hüseyin Çocuk, Ahmet gürün ve Kani Avkıran birbirleriyle ayrıca mücadele edecekler.
 
Kayıt Listesi:
         No     Takım         Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf
1       1       NEU Drift Racing Team         Enver Haskasap  Halil Mulla Volkswagen Polo Gti Rally2        2
2       2       GOODYEAR Racing Team    Çağkan Bozalanlar        Hasan Evrensel    Skoda Fabia Rally2        2
3       3       BİLGİMER Rally Team         Selen Bilgimer     Sabahittin Dağlı   Mitsubishi Lancer Evo 6       1
4       4       GOODYEAR Racing Team    Oktay Çocuk       Hüseyin Çocuk    Skoda Fabia Rally2        2
5       5       GOODYEAR Racing Team    Cevdet Alptürk    Mehmet Çağla     Skoda Fabia Rally2        2
6       6       STAGE CARS Rally Team    Ahmet Özerdem   Kani Avkıran       Mitsubishi Lancer Evo 10     1
7       7       GOODYEAR Racing Team    Buğur Kambillili  Hasan Önderol    Mitsubishi Lancer Evo 9       N
8       8                 İbrahim Y. Argün         Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo 9        N
9       9       STAGE CARS Rally Team    Zeki Demirdeş     Cihan Anıl Şahin Ford Fiesta Rally2        2
10     10     NEU Drift Racing Team         Mustafa K. Baran         Halil Çamay        Ford Fiesta Proto 1
11     11     Biricik Rally Team        Hakan Biricik      Ahmet Biricik      Subaru Impreza   1
12     12               Derviş Dizliklioğlu        Doğukan Özbeyli Mitsubishi Lancer Evo 9        N
13     14     NEU Drift Racing Team         Mustafa Karam   Ömer Behlül        Mitsubishi Lancer Evo 6       1
14     15     BİLGİMER Rally Team         Sadık Bilgimer     Buse Bilgimer      Mitsubishi Lancer Evo 8       1
15     16     NEU Drift Racing Team         Kozan Çayan       TBA  Mitsubishi Mirage Proto         1
16     17     Karaduman Rally Team         Özhan Karaduman        Ahmet Buzlukçuoğlu    Fiat Palio 4
17     18     Karaduman Rally Team         Osman Pozan      Ayhan Ertuğrul   Peugeot 206         4
18     19     GMG Racing Team       Osman Ceylan     Batuğan Doğan    Fiat Egea    4
19     20     BİLGİMER Rally Team         Umut Sular Mehmet Kaplan   Ford Fiesta ST     4
20     21               Mert Yudulmaz   Ahmet Gürün      Ford Fiesta Rally4        4
21     22     BİLGİMER Rally Team         Hüseyin Yarkıner          Ümit Koçak         Mitsubishi Lancer Evo 8       1
22     23     BİLGİMER Rally Team         Hasan Karlıtaş     Kemal Topçuoğlu         Honda Civic 4
23     24     GOODYEAR Racing Team    Tolga Güllü         Zeliha Güllü         Canam Maverick         R
24     25     NEU Drift Racing Team         Erdaş Uçaner       Halil A. Gürkanlar        Canam Maverick    R
 
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