Hafta sonu İskele’de ralli heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı, 15.İskele Rallisi, 6-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılıyor. İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 52.Geleneksel İskele Festivali kapsamında yapılacak yarışa 24 ekip kayıt yaptırdı



PAZAR GÜNÜ TOPÇUKÖY, ALTINOVA, SINIRÜSTÜ VE İSKELE ETAPLARI GEÇİLECEK



TÜRKİYE’DEN OSMAN CEYLAN VE MERT YUDULMAZ’DA YARIŞA KATILACAK

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 5 farklı sınıfta toplam 24 ekip kayıt yaptırdı. Ülkemizin yaz sıcağında yapılmasına rağmen her sezon büyük ilgi gören ve keyifli dakikalara sahne olan İskele Rallisi’nde, Sınıf 2’de R5’lerin mücadelesinde 5 ekip olacak. Sınıf N’de 3 ekip, Sınıf 1’de 8 ekip, Sınıf 4’te 6 ekip ve Sınıf R’de 2 ekip mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonun Melekler Kupası Şampiyonu Selen Bilgimer ve Sadık Bilgimer de İskele Rallisi ile etaplara dönecek. Ayrıca Türkiye’den GMG Racing Team adına yarışan Osman Ceylan ve genç pilot Mert Yudulmaz da R2T ile yarışa katılacak. Zeki Demirdeş ilk kez Ford Fiesta R5 ile etapta olacak. Enver Haskasap-Halil Mulla ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ekibi ve Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ekibi ile Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ekibi de R5 ile kıyasıya birincilik mücadelesi verecek.

MASTERLER ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

FIA tarafından da uygulanan 45 yaş üstü sporcuların ayrı kategorize edildiği Masterler Şampiyonası İskele Rallisi ile ülkemizde de başlıyor. Oktay Çocuk, Hüseyin Çocuk, Ahmet gürün ve Kani Avkıran birbirleriyle ayrıca mücadele edecekler.



Kayıt Listesi:

No Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo Gti Rally2 2

2 2 GOODYEAR Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia Rally2 2

3 3 BİLGİMER Rally Team Selen Bilgimer Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer Evo 6 1

4 4 GOODYEAR Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2

5 5 GOODYEAR Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia Rally2 2

6 6 STAGE CARS Rally Team Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo 10 1

7 7 GOODYEAR Racing Team Buğur Kambillili Hasan Önderol Mitsubishi Lancer Evo 9 N

8 8 İbrahim Y. Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo 9 N

9 9 STAGE CARS Rally Team Zeki Demirdeş Cihan Anıl Şahin Ford Fiesta Rally2 2

10 10 NEU Drift Racing Team Mustafa K. Baran Halil Çamay Ford Fiesta Proto 1

11 11 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1

12 12 Derviş Dizliklioğlu Doğukan Özbeyli Mitsubishi Lancer Evo 9 N

13 14 NEU Drift Racing Team Mustafa Karam Ömer Behlül Mitsubishi Lancer Evo 6 1

14 15 BİLGİMER Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo 8 1

15 16 NEU Drift Racing Team Kozan Çayan TBA Mitsubishi Mirage Proto 1

16 17 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 4

17 18 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4

18 19 GMG Racing Team Osman Ceylan Batuğan Doğan Fiat Egea 4

19 20 BİLGİMER Rally Team Umut Sular Mehmet Kaplan Ford Fiesta ST 4

20 21 Mert Yudulmaz Ahmet Gürün Ford Fiesta Rally4 4

21 22 BİLGİMER Rally Team Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer Evo 8 1

22 23 BİLGİMER Rally Team Hasan Karlıtaş Kemal Topçuoğlu Honda Civic 4

23 24 GOODYEAR Racing Team Tolga Güllü Zeliha Güllü Canam Maverick R

24 25 NEU Drift Racing Team Erdaş Uçaner Halil A. Gürkanlar Canam Maverick R

Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan 15. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 2 günlük programla yapılacak. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Eurol ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü 52.Geleneksel İskele Festival Alanı’ndan saat 18.30’da start alacak. Startın ardından ekipler 2 kez art arda Ardahan Etabı’nı, biri gündüz, biri gece etabı olarak geçip ilk günü tamamlayacaklar. Ardahan Etabı’nın ilk araç için ilk start saati 19.03 olarak belirlenirken, ikinci etap 20.36’da başlayacak.PAZAR GÜNÜ TOPÇUKÖY, ALTINOVA, SINIRÜSTÜ VE İSKELE ETAPLARI GEÇİLECEK 7 Temmuz 2024 Pazar günü ise Topçuköy, Altonova, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 4 etap ikişer kez geçilecek . Servis alanının son yıllarda olduğu gibi Makenzi Beach park yerinde kurulacağı rallinin ikinci günü, yaklaşık 9,30 kilometre uzunluğundaki Topçuköy Etabı ile başlayacak. 09.18’de başlayacak etabın ardından 10.01’de yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğundaki Altınova Etabı ve tekrar 10.34’de Topcuköy Etabı geçilecek. Servis arasının ardından ekipler bu kez 12.19’da yaklaşık 9.90 kilometre uzunluğundaki Sınırüstü Etabı’nı geçecekler. 13.25’de yeniden Altınova etabı geçilerek 13.58’de ikinci kez Sınırüstü Etabı’nı geçecekler ve yine servis alacaklar. Yaklaşık 3 saat ara verildikten sonra servis yapılacak ve bu kez 17.56 ve 18.59’da ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki İskele Etabı geçilecek ve İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.TÜRKİYE’DEN OSMAN CEYLAN VE MERT YUDULMAZ’DA YARIŞA KATILACAKYarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 5 farklı sınıfta toplam 24 ekip kayıt yaptırdı. Ülkemizin yaz sıcağında yapılmasına rağmen her sezon büyük ilgi gören ve keyifli dakikalara sahne olan İskele Rallisi’nde, Sınıf 2’de R5’lerin mücadelesinde 5 ekip olacak. Sınıf N’de 3 ekip, Sınıf 1’de 8 ekip, Sınıf 4’te 6 ekip ve Sınıf R’de 2 ekip mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonun Melekler Kupası Şampiyonu Selen Bilgimer ve Sadık Bilgimer de İskele Rallisi ile etaplara dönecek. Ayrıca Türkiye’den GMG Racing Team adına yarışan Osman Ceylan ve genç pilot Mert Yudulmaz da R2T ile yarışa katılacak. Zeki Demirdeş ilk kez Ford Fiesta R5 ile etapta olacak. Enver Haskasap-Halil Mulla ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ekibi ve Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ekibi ile Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ekibi de R5 ile kıyasıya birincilik mücadelesi verecek.MASTERLER ŞAMPİYONASI BAŞLIYORFIA tarafından da uygulanan 45 yaş üstü sporcuların ayrı kategorize edildiği Masterler Şampiyonası İskele Rallisi ile ülkemizde de başlıyor. Oktay Çocuk, Hüseyin Çocuk, Ahmet gürün ve Kani Avkıran birbirleriyle ayrıca mücadele edecekler.Kayıt Listesi:No Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf1 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo Gti Rally2 22 2 GOODYEAR Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia Rally2 23 3 BİLGİMER Rally Team Selen Bilgimer Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer Evo 6 14 4 GOODYEAR Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 25 5 GOODYEAR Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia Rally2 26 6 STAGE CARS Rally Team Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo 10 17 7 GOODYEAR Racing Team Buğur Kambillili Hasan Önderol Mitsubishi Lancer Evo 9 N8 8 İbrahim Y. Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo 9 N9 9 STAGE CARS Rally Team Zeki Demirdeş Cihan Anıl Şahin Ford Fiesta Rally2 210 10 NEU Drift Racing Team Mustafa K. Baran Halil Çamay Ford Fiesta Proto 111 11 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 112 12 Derviş Dizliklioğlu Doğukan Özbeyli Mitsubishi Lancer Evo 9 N13 14 NEU Drift Racing Team Mustafa Karam Ömer Behlül Mitsubishi Lancer Evo 6 114 15 BİLGİMER Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo 8 115 16 NEU Drift Racing Team Kozan Çayan TBA Mitsubishi Mirage Proto 116 17 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 417 18 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 418 19 GMG Racing Team Osman Ceylan Batuğan Doğan Fiat Egea 419 20 BİLGİMER Rally Team Umut Sular Mehmet Kaplan Ford Fiesta ST 420 21 Mert Yudulmaz Ahmet Gürün Ford Fiesta Rally4 421 22 BİLGİMER Rally Team Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer Evo 8 122 23 BİLGİMER Rally Team Hasan Karlıtaş Kemal Topçuoğlu Honda Civic 423 24 GOODYEAR Racing Team Tolga Güllü Zeliha Güllü Canam Maverick R24 25 NEU Drift Racing Team Erdaş Uçaner Halil A. Gürkanlar Canam Maverick R