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Ruso’nun şampiyon cimnastikçilerinden büyüleyici gösteri

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Ruso’nun şampiyon cimnastikçilerinden büyüleyici gösteri
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Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nun kız ve erkek cimnastik takımları, ortaokullar arası cimnastik yarışmalarında 3 yıl üst üste şampiyon olmuşlardı.
Türkiye Ortaokullar arası Cimnastik Birinciliğinde de 2. olan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Kız Cimnastik ile Erkek Cimnastik Takımı mezuniyet gecesinde gösteri sundular.
Beden Eğitimi öğretmenleri Nagihan Zekai’nin sorumluluğunda büyüleyici bir gösteri sunan cimnastikçiler izleyenler tarafından alkış yağmuruna tutuldular.
Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu müdürü Ergin Mazharoğlu mezuniyet gecesinde okulun başarılı tüm sporcularını kutlarken, Kız ve Erkek Cimnastik Takımlarını da kutlayıp, ödüllendirdi.
 
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