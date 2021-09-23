Afrodisia 2021 heyecanı başlıyor

KyreniaOffroad Derneği’nin organize ettiği “AlpcansAfrodisiaOffroad Ralli-Raid 2021” başlıyor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi Pandemi şartlarına göre hazırlanmış kısa Afrodisia, 35 ekibin katılımıyla 3 gün sürecek ve Pazar günü sona erecek

2021 sezonun ilk Ralli-Raid yarışı olan AlpcansAfrodisiaOffroad Ralli-Raid 2021, 24-26 Eylül 2021 tarihleri arasında Alpcans Ltd. sponsorluğundaLefke merkezli organizasyonla yapılıyor. 3 gün sürecek olan organizasyon Cuma günü akşamüzeri Lefke’de bulunan Roberts Cafe önünden 16.30’da başlayacak.

Başbakan Hamza Ersan Saner ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun da katılacağı startseramonisinin ardından Lefke Avrupa Üniversitesi yanında hazırlanan seyirci özel etabı geçilecek. Açılış etabında Ersan Saner ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu gösteri geçişi yapacak. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Gençlik Dairesi’nin de katkılarıyla organize edilen yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yapacak. İlk gün geçilecek Alpcans Özel Seyirci Etabı’nın ardından ekipler kamp alanına gidecekler.

Yarışın ikinci günü olan Cumartesi günü ralli kategorisi yarışçıları hız limitinin olmadığı 4 kapalı etap geçecekler. Raid kategorisi yarışçıları ise 2 koordinat etabı ile günü noktalayacaklar. ATV, UTV ve Motosikletlerin yarışacağı macera kategorisinde ise Cumartesi için 4 etap hazırlandı. Yarışın son günü olan Pazar günü ise tüm kategoriler yol notu ile 2 açık etap geçip finişe ulaşacaklar.

Yarışa 3 kategoride toplam 35 ekip kayıt yaptırdı. Ralli kategorisinde 6 ekip, Raid kategorisinde 21 ekip ve macera kategorisinde 8 ekip birincilik mücadelesi verecek. Ralli kategorisi ekipleri kapalı etaplarda zamana karşı hız limiti olmadan, açık etaplarda ise hız limiti ile yol notlarıyla finişe ulaşmaya çalışacak.

Raid kategorisinde ise ekipler koordinat etaplarında ve yol notu ile en kısa kilometreyi kesmeye çalışacaklar. Macera kategorisi yarışçıları ise navigasyonla verilen güzergahı tamamlamaya çalışacaklar.



