Al Shaabi’den uluslararası destek

Bahadır Ayhan, Al Shaabi’nin, “Famagusta Kupasına katılacağını, Dünya Hentbol Federasyonu başkanı Hasan Mustafa ile ülkemiz hentbolunun durumunu görüşeceğini ve 5 Kasım’da Antalya’da yapılacak 38. Dünya Hentbol Federasyonu kongresinde KKTC hentbolunun yer alması için girişim yapacağını açıkladı.”

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, geçtiğimiz gün Katar Hentbol Federasyonu Başkanı, Asya Hentbol Federasyonu yardımcısı ve Dünya Hentbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi AhmedMohammad Al Shaabi ile görüştü.

Bosna Hersek’in Bogojna kentinde gerçekleşen görüşmede KKTC Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, ülkedeki hentbolun durumu yanında, sıkıntıları da Al Shaabi’ye aktarma fırsatı buldu.

Bahadır Ayhan’ın görüşme ile yaptığı açıklama şu şekilde;

“Katar Hentbol Federasyonu başkanı AhmedMohammad Al Shaabi ile Bosna Hersek’te görüşme fırsatım oldu. Kendisine Rum kesimiyle ilgili sıkıntıları aktarmakla birlikte 50 yılı aşkın süredir spor ambargolarına maruz kalındığını söyledim.

Kendisinin Dünya hentbolunda söz sahibi olduğunu, Dünya Hentbol Federasyonunun yönetim kurulu üyesi olduğunu, bu nedenle hentbolun dünyaya yayıldığı bu dönemde KKTC’yi görmezden gelmemeleri gerektiğini ifade ettim.

KKTC’de problem çözülene kadar hentbol oynayan gençlerin dünyada ki diğer ülke sporcularıyla hentbol oynaması gerektiğini Al Shaabi’ye aktardım. Biz siyasetçi değil spor adamıyız. Ülkedeki siyasi veya politik sorunun siyasetçi yada hükümet yetkililerinin işi olduğunu, bu sorunun ortadan kalkıncaya dek, ister olimpiyat bayrağı altında, ister IHF bayrağı altında yada EHF bayrağı altında sporcularının yer alması adına destek istedim.

Sporun evrensel olduğunu din, dil, ırk ayırımı yapılmadan spor yapma özgürlüğü olduğunu Shaabi’ye aktardım. Bununda olimpiyatların evrensel kuralı olduğunu belirttim.

Hem kendilerini tanımayı hem de ülke hentbolunu tanıma adınaAl Shaabi’yi ülkeye davet ettim. Famagusta Kupasında kendisini aramızda görmek istediğini de belirttim.

Shaabi debeni tanımaktan mutlu olduğunu, turnuvaya katılacaklarını Dünya Hentbol Federasyonu başkanı Hasan Mustafa ile de bu konuyu görüşeceklerini belirtti.

Al Shaabi, 5 Kasım tarihinde Antalya’da yapılacak olan 38. Dünya Hentbol Federasyonu kongresinde de KKTC hentbolunun yer alması için girişim yapacağını da sözlerine ekledi.”



