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Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

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Yer yer sağanak yağmur bekleniyor
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Bunaltıcı sıcakların etkili olduğu ülkede yarın öğle saatleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen sürede ülke genellikle açık az bulutlu olacak en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36 – 39; sahillerde ise 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek.
KKTC yarın üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.
 
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