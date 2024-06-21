Levent, şampiyonluk kapısını araladı

Hakemler: Tugay Yazgan, Çağakan Kılıç, Ahmet Enes Güngördü
Levent: Dilara (10), Çisem (2), Didem, Günay (44), Gamze (9), Nevin (2), Fehime (9), Ernestine (3), Pearl, Cemaliye (2), Gülseren, Beren (15)
CLG.Birliği: Ayşe (4), Nezaket (14), Kamogedo (18), Aleyna, Judel (8), Özen (12), Kertegleo, Arzum
İlk periyot: 19-18
İlk yarı; 40-28
Üçüncü periyot: 52-47
Extend Kadınlar Ligi final serisi ilk maçında Levent, Ceasar Larnaka Gençler Birliğini 96-56 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Maçın ilk periyodu dışında Levent karşısında etkili olamayan Caesar Larnaka Gençler Birliği vardı.
İlk periyodu. 19-18 Levent önde geçerken ikinci periyotta etkinliğini artırarak devreyi 40-28 önde bitirdi.
İkinci yarıya İskele ekibi farkı indirmesine rağmen üçüncü periyot 52-47 Levent üstün geçti.
Son bölümde etkili olan Levent farkı açtı ve maçı 96-56 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
Maçın yıldızı Levent takımında Günay 44 sayı, 8 asist ve 13 top çalma ve 51 verimlilikle dikkat çekti.
Serinin ikinci maçı 22 Haziran cumartesi saat 12.00’de İskele’de oynanacak.
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