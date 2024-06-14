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Yarından sonra hava sıcaklığı düşecek

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Yarından sonra hava sıcaklığı düşecek
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 Hava sıcaklığı yarın 40 – 43 derece sonraki günlerde 36 – 39 derece olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Haziran tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık az bulutlu Pazartesi-Salı sabah saatleri yer yer sisli olacak.
En yüksek hava sıcaklığı: Periyodun ilk günü iç kesimlerde 40 – 43  derece ve sahillerde 36 – 39 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 36 – 39 derece ve sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek          
Rüzgar: Genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvete cumartesi günü ise yer yer kuvvetli olarak esecek.
 
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