Tahsin Ertuğruloğlu'nun acı günü

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun muhterem kayınvalidesi ve Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu’nun kıymetli annesi Nezihe Birman’ın vefat bugün vefat etti.

Birman’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.

