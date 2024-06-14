banner913
banner932
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
53 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
23 0
 
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
21 0
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
93 0
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
20 0
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
32 0
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
18 0
banner1032

Tahsin Ertuğruloğlu'nun acı günü

banner1020

banner974
Tahsin Ertuğruloğlu'nun acı günü
banner971
Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun muhterem kayınvalidesi ve Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu’nun kıymetli annesi Nezihe Birman’ın vefat bugün vefat etti.
Birman’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.