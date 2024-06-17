Yarın ve çarşamba sabahları sis bekleniyor

Hava sıcaklığı hafta boyunca iç kesimlerde 38-41; sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Haziran tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca havanın açık ve az bulutlu, yarın ve çarşamba günü sabah saatleri yer yer sisli olması beklenirken; yarın, cumartesi ve pazar günleri öğle saatleri parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklığı ise genellikle iç kesimlerde 38-41 ve sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.

