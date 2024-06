Sibel Tatar: “Bazı ebeveynlerin, çocuklarının engelli çocuklarla oturmasını veya oynamasını istememesi beni derinden etkiledi… Duyarlılık artmalı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, toplumda engelli bireyler konusunda duyarlılığın artması gerektiğini vurguladı, “Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen 1. Engelli Hakları Çalıştayı geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti.

Sibel Tatar, çalıştay ve çalıştayla paralel şekilde hazırlanan kamu spotları hakkında TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde engelli kadınlar ve engelli çocuk anneleriyle bir araya geldiklerini belirten Tatar, bu buluşmanın birçok farkındalığı beraberinde getirdiğini ifade etti. Tatar, "Engelli kadınlar ve annelerle bir yemek düzenledik. Bu etkinlikte birçok bilinmeyen, üzerinde durulmayan konuyu tartışma fırsatı bulduk. Özellikle bazı ebeveynlerin, çocuklarının engelli çocuklarla oturmasını veya oynamasını istememesi beni derinden etkiledi" dedi.

Sibel Tatar bu gibi durumları ortadan kaldırmak için, toplumda engellilere yönelik duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı, "Çocuklarımızı eğitirken öğretmenlerimize ve kitaplarımıza bu konuyu dahil etmeliyiz. Herkes bir gün engelli adayıdır, empati yapmak çok önemlidir" şeklinde konuştu.

“Bir kamu spotu yaparsak, insanların kalbine dokunursak, farkındalık yaşatırsak çok daha hızlı bir etki yaratacağını düşündük” diyen Sibel Tatar, kamu spotunun hazırlanması sürecinden de bahsetti.

Düzenledikleri yemeğe katılan ve daha sonra da kamu spotunda yer alan genç bir stajyer avukatın, mahkeme binasının engellilere uygun şekilde yapılmamış olmasından dolayı yaşadığı zorluklardan bahseden Tatar, “Biz bu gence, üniversiteyi bitirme, baroya kaydolma hakkı verirken, kendisinin bu mesleği yapabilme hakkını da elinden alamayız. Yani koşullar ona da uygun olmalı. Ayrıca, mahkemelerde bir engelli adaletini nasıl arayacak, nasıl davacı olacak, nasıl çıkacak o yukarı kata?” dedi.

Binayla ilgili sorunların çözülmesi için gerekli ön çalışmanın yapıldığını, Eski Eserler Dairesi’nden ön izinlerin alındığını öğrendiğini kaydeden Tatar, “Bundan sonra ilgili makamların üzerlerine düşen vazifeyi yapıp bir an önce bu asansörler için gerekli ihale ve yatırımları yapması gerek. Bu da önemli bir çağrımız olsun. Bütün engelliler için ve aslında hepimizin gönlünün ve vicdanının rahatlaması için bu gerekli” diye konuştu.

-Engelli yaşam evi projeleri tamamlanmalı

Engelli yaşam evleri eksikliğine de değinen Tatar, "Anne babasını kaybeden engelli çocuklar ortada kalıyor. Uzun yıllardır devam eden engelli yaşam evi projeleri bir türlü tamamlanmadı. 2024 Aralık'a kadar bu projelerin bitirilmesi gerekiyor" dedi.

“Artık kimsenin, ailelerin ve duyarlı insanların bekleyecek gücü kalmadı” diyen Sibel Tatar, yaşam evlerinin tam teşekküllü şekilde açılması için gerekli adımların atılması için de çağrı yaptı.

Anne babası vefat eden engelli bireylere yapılan ödemelerin de düzenlenmesi gerektiğini anlatan Sibel Tatar, mevcut durumda anne babası vefat eden engellilerin maaşlarının asgari ücrete tamamlandığını ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti.

Engellilerin bakım masraflarını karşılayabilmelerinin önemli olduğuna işaret eden Tatar, bu durumdaki engellilerin en azından anne veya babasının maaşını almaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Engelli istihdamında yasanın öngördüğü oranların uygulanmadığını ifade eden Tatar, bu konuda da gerekli adımların atılmasını istedi.

Tatar ayrıca Özel Eğitim Yasası’nın geçmesine rağmen uygulama tüzüğünün hazır olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi, tüzüğün bir an önce hayata geçmesini umut ettiklerini belirtti.

Engelli Hakları Çalıştayı'nın büyük ilgi gördüğünü ve sonuç bildirgesini beklediklerini belirten Tatar, çalıştay raporlarının hayata geçmesinin önemine vurgu yaptı. Tatar, "Raporlar çıkar ama hayata geçmesi konusunda hızlı ve kararlı adımlar atılmalı. İlgili kurumları sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda sürekli hatırlatmalıyız" dedi.

Çalıştay sonuçlarının hayata geçmesi için halkın da talepkâr olması gerektiğini vurgulayan Tatar, “İnsanımızın sorgulaması gerekiyor. Aksi takdirde gelecek umut verici olmayacaktır” şeklinde konuştu.

“Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için hep birlikte çalışmalıyız" şeklinde konuşan Sibel Tatar, toplumun her kesimini engellilere yönelik daha duyarlı ve empatik olmaya çağırarak, bu konuda yapılan çalışmaların hız kazanması gerektiğini ifade etti. Sibel Tatar, engelli haklarının korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.