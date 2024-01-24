Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü

Meteoroloji Dairesi dün sabah ile bugün sabah arasındaki sürede en çok yağışın metrekareye 24 kg ile Dipkarpaz’a düştüğünü bildirdi.
Daire tarafından dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında kaydedilen yağış miktarlarına göre metrekareye en çok yağış alan bölgeler sırasıyla şöyle:
"Dipkarpaz 24, Kaleburnu, 17, Kantara, Taşkent ve Sipahi 9, Koruçam 6, Çayönü, Mehmetçik ve Yeşilırmak 4, Zaferburnu 3, Ercan ise 2 kilogram."
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