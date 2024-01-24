Son 24 saatte KKTC de neler oldu?

Polisiye olaylar

EVRAK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETMEYE TEŞEBBÜS

01.11.2023 tarihinde Lefkoşa’da, H.A.(E-23)’nın, muhaceret işlemi yapabilmek maksadıyla, daha önceden kendisine verilen sağlık tetkik sonucu raporunu sahteledikten sonra, internet üzerinden Muhaceret Sitesine göndermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK

17-18 Ocak 2024 tarihleri arasında, Gönyeli’de bir ikamethgahın önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan salon araç içerisinden hırsızlık yapılması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak J.H.P.K. (E-24) tespit edilerek tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında J.H.P.K.’nin 22.01.2024 tarihinde, Gönyeli’de bir ikametgahın önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan başka bir salon araç içerisinde muhafaza edilen toplam 1000 Euro ile 3.000 TL nakit parayı da çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs Poliste tutuklu olup, soruşturma devam etmektedir.

İKAMETGAHTAN HIRSIZLIK(GELİŞME)

13.01.2024 tarihinde, Girne’de bir ikametgahta misafir olarak bulunan H.İ.İ.(E-23)’nin, ikametgahta sakinine ait çanta içerisinde muhafaza edilen 400 Stg nakit para ile yatak odasındaki dolap içerisinde muhafaza edilen 1700 ABD Doları nakit parayı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ŞAHISLARA TÜTÜN ÜRÜNÜ SATMAK

23.01.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden 18 yaşından küçük bir şahsa, bir paket sigara satıldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

23.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedr.