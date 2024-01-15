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Son 24 saatte en çok yağışı Koruçam’da kaydedildi

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Son 24 saatte en çok yağışı Koruçam’da kaydedildi
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Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 8 kg ile Koruçam’da kaydedildiğini belirtti.

Koruçam’ı metrekareye 6 kg yağış ile Esentepe ve Çamlıbel, 5 kg ile Selvilitepe ve 4 kg ile Esentepe ve Kozanköy izledi. Girne ve Tatlısu   3  kg/m², Akdeniz, Karaoğlanoğlu, Alsancak, Boğaz, Beylerbeyi ve Ziyamet ise    2  kg/m² yağmur aldı.
Yağmur yağan diğer yerlerde de 0,1 ile 1 kg/m² yağmur ölçüldü.
 
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