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Taçoy Dr. Küçük'ün 40. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

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"Dr. Küçük’ün mücadelesi Kıbrıs Türk Halkı’nı bugünlere kavuşturdu"

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Taçoy Dr. Küçük'ün 40. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP)  Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük’ü 40’ıncı ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Mesajında Küçük’ü rahmet ve saygıyla anana Taçoy, Doktor Küçük’ün mücadelesinin Kıbrıs Türk Halkı’nı bugünlere, kendi özgür topraklarında, bağımsız devletinde yaşamaya kavuşturduğunu vurguladı ve “Bizler bugün onu anarken, bize bıraktığı fikirlere sımsıkı sarılarak yarınlara güvenle yürüyeceğiz” dedi.
Doktor Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesini örgütleyen, dağılmış bir toplumun bir araya gelmesi için önderlik ışığı yakan bir lider olduğunu ifade eden Taçoy, “Doktor Küçük çağına göre son derece aydın ve ilerisini görebilen bir kişilikti. O kadar ki, egemenlik yolunda halkın bir araya gelebilmesinin sağlanması için bir gazeteye duyulan ihtiyacı o günlerde görebilmiş ve bu hedefle Halkın Sesi gazetesini hayata geçirmiştir. Gazetesinde bir yandan yazdıklarıyla halkı varoluş için toparlarken, diğer yandan köy köy gezerek halkın ayağına gitmekten geri kalmamış, örgütlenme filizlerinin atılmasını sağlamıştır” dedi.
 
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