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En fazla yağış Kalkanlı’da metrekareye 39 kilogram

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En fazla yağış Kalkanlı’da metrekareye 39 kilogram
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Yağışlı havanın etkili olduğu ülkede bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağmur Kalkanlı’da metrekareye 39 kilogram olarak ölçüldü.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle:
“Kalkanlı 39  kg/m²
Yenierenköy 38  kg/m²
Sipahi 33  kg/m²
Çamlıbel 29  kg/m²
Ziyamet 27  kg/m²
Yeşilırmak 26  kg/m²
Dipkarpaz 20  kg/m²
Kozanköy 18  kg/m²
Selvilitepe 17  kg/m²
Güzelyurt,  Akdeniz, Türkeli 16  kg/m²
Doğancı 15  kg/m²
Gaziveren, Gönyeli, Zümrütköy 14  kg/m²”
Diğer bölgelerde ise, 0.2 ile 13 kg arası yağış kaydedildiği belirtildi.
 
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