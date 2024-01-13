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Adanır, Karaca ile görüştü… KTMMOB’nin “Birlik-Te Değer” kitabını takdim etti

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Adanır, Karaca ile görüştü… KTMMOB’nin “Birlik-Te Değer” kitabını takdim etti
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı
Tunç Adanır, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ile  Birlik binasında görüştü.
KTMMOB’den verilen bilgiye göre, iadeyi ziyaret yapan Karaca ile toplantıda; 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremde Sivil  Savunma Teşkilatı’nın aktif ve etkin uğraşları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde deprem ile ilgili çalışmalar, Yapı Proje Kontrollük Portalı ve Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
-Adanır, KTMMOB’nin “Birlik-Te Değer” kitabını  Karaca’ya takdim etti
KTMMOB Genel Başkanı Adanır ayrıca KTMMOB’nin önceki Genel Başkanlarının paylaştığı bilgilerden oluşturulan “Birlik-Te Değer” kitabını Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karaca’ya takdim etti.
 
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