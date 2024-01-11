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En çok yağışı Koruçam ve Beylerbeyi aldı

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En çok yağışı Koruçam ve Beylerbeyi aldı
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Meteoroloji Dairesi dün ve bugün en çok yağışı metrekareye 21 kilogramla Koruçam, 18 kilogramla Beylerbeyi’nin aldığını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre yağış alan diğer bölgeler şöyle;
Yeşilırmak 16 kg/m²; Ziyamet 11 kg/m²; Karaoğlanoğlu 10 kg/m²; Alsancak, Alevkaya ve Gönyeli 9 kg/m²; Taşkent ve Boğaz 8 kg/m²; Yenierenköy ve Girne 7 kg/m²; Alayköy ve Sipahi 6 kg/m²; Çamlıbel, Selvilitepe, Gönendere ve Kalkanlı 5 kg/m².
Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 5 kg'dan az yağış düştü.
 
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