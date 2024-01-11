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Özçınar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti ile görüştü

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K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

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Özçınar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti ile görüştü
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, K. T. Belediyeler Birliği’nde dün saat 14.00’te yer alan görüşmede, K. T. Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu.
K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kıbrıs’ın tarihi ile ilgili bilgiler veren Özçınar, Türkiye ile ilişkilerin Kıbrıs Türk halkı için önemli olduğuna dikkat çekerek, bunun birçok alanda geliştirilerek daha ileriye taşınmasını arzuladıklarını söyledi.
Başkan Mahmut Özçınar ayrıca, yerel yönetimler olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
-Aydoğan
Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan da, KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’nin kendileri için çok önemli olduğunu  amaçlarının, ilişkileri ve işbirliğini daha da geliştirmek olduğunu kaydetti.
Görüşmenin sonunda karşılıklı plaket ve hediye takdiminde bulunularak anı fotoğrafı çekildi.
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