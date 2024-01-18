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En çok yağış Pile bölgesine

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En çok yağış Pile bölgesine
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Meteoroloji Dairesi son 24 saatte en çok yağışın Pile bölgesine düştüğünü kaydetti.
Daire’nin dün 08.00 ile bugün 08.00 arası kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekarede; Pile 24, Ziyamet 20, Esentepe 19, Mallıdağ 18, Beyarmudu, Dipkarpaz, Mehmetcik ve Mağusa 17, Kalkanlı 16, Tatlısu 15, İskele 13, Çayırova 12, Sipahi, Çamlıbel, Alsancak, Yeşilırmak ve Kaleburnu, Yenierenköy 11, Akdeniz ve Akdoğan 10 kilogram yağış aldı.
 
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