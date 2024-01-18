Bostancı'da sakin 61 yaşındaki Fatma Taşkın kayıp. Polis Basın Subaylığı, dün, saat 22:00 sıralarında, evinden ayrılan ve halen geri dönmeyen Taşkın'ın arandığını açıkladı. Açıklamada, Taşkın'ı görenlerin veya bilgisi olanların en yakın polis merkezine bilgi vermeleri istendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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