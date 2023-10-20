En çok yağış 29 kg ile Dipkarpaz'a düştü

Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın Dipkarpaz’a düştüğünü açıkladı.
Daire’den yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sabah ile bu sabah 08.00 arasındaki yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Dipkarpaz 29 kg/m²; Taşpınar 26 kg/m²; Sipahi 10 kg/m²; Akdeniz, Ercan, Gaziveren 2 kg/m²; Esentepe, Gemikonağı, Girne, Kaleburnu, Yenierenköy, Lefke 1 kg/m².”
Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1,0 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.
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