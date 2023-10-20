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KKTC Basketbol Kulüpler Birliği kuruldu ve yönetimi belirlendi

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KKTC Basketbol Kulüpler Birliği kuruldu ve yönetimi belirlendi
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KKTC Basketbol Kulüpler Birliği Kurulduğu açıklandı. Bir süredir toplantılar düzenleyen kulüpler Basketbol Kulüpler Birliği’ni oluşturdu ve 2 yıl boyunca görev alacak Yönetim Kurulu’nu da seçti.
Birliğin kuruluş tarihi 03 Ekim 2023 olarak açıklandı ve felsefesinin ise “kulüplerin birlik ve beraberliği temin edecek bir çatı altında örgütlenmek suretiyle yardımlaşmayı sağlamaktır.” olduğu belirtildi.
3 Ekim 2023 tarihinde kurulan KKTC Basketbol Kulüpler Birliği yönetim kurulu ise aşağıdaki şekilde oluştu.
ADI SOYADI                                                       GÖREVİ
  1. TAHİR SOYER                                           BAŞKAN
  2. HAKAN ATAMTÜRK                                   ASBAŞKAN
  3. TALAT YALKUT                                         GENEL SEKRETER
  4. ERCAN BEŞERLER                                 MALİ İŞLER SORUMLUSU
  5. SERKAN BİRAN                                       EĞİTİM SORUMLUSU
  6. ERKUT YILMABAŞAR                              BASIN ve HALKLA İLŞ SORUMLUSU
  7. CEMAL KONNOLU                                       FAAL ÜYE
  8. VASFİ ÇETİNASLAN                                    FAAL ÜYE
  9. ESİN İMRALI                                                 FAAL ÜYE
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