KKTC Basketbol Kulüpler Birliği kuruldu ve yönetimi belirlendi

Birliğin kuruluş tarihi 03 Ekim 2023 olarak açıklandı ve felsefesinin ise “kulüplerin birlik ve beraberliği temin edecek bir çatı altında örgütlenmek suretiyle yardımlaşmayı sağlamaktır.” olduğu belirtildi.
3 Ekim 2023 tarihinde kurulan KKTC Basketbol Kulüpler Birliği yönetim kurulu ise aşağıdaki şekilde oluştu.
ADI SOYADI GÖREVİ
- TAHİR SOYER BAŞKAN
- HAKAN ATAMTÜRK ASBAŞKAN
- TALAT YALKUT GENEL SEKRETER
- ERCAN BEŞERLER MALİ İŞLER SORUMLUSU
- SERKAN BİRAN EĞİTİM SORUMLUSU
- ERKUT YILMABAŞAR BASIN ve HALKLA İLŞ SORUMLUSU
- CEMAL KONNOLU FAAL ÜYE
- VASFİ ÇETİNASLAN FAAL ÜYE
- ESİN İMRALI FAAL ÜYE