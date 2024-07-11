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Alevkaya’ya 30 kilogram yağış düştü

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Alevkaya’ya 30 kilogram yağış düştü
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Meteoroloji Dairesi, dün sabah saat 08.00’den itibaren son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. En fazla yağış 30 kilogram ile Alevkaya’ya düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Alevkaya’da 30, Ercan’da 6, Serdarlı’da 5, Devlet Üretme Çiftliği’nde 3, Lefkoşa ve Esentepe’de 1 kilogram olarak ölçüldü.
Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 kg/m² yağış kaydedildi.
 
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