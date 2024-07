Valide Hanım Konağı'nda unutulmaz gece

9 Temmuz Arjantin’in Bağımsızlık Günü, Lefkoşa'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, et yemekleriyle ünlü Valide Hanım Konak’ta gerçekleştirildi. Etkinlik,'nın sahibi ve Arjantin’de et konusunda eğitim almış olantarafından düzenlendi. Gecede, sınırsız et ve içki ikramı yapıldı.Valide Hanım Konak, bu özel gece için yoğun bir kalabalığı ağırladı. Lefkoşa halkı, sınırsız et ve içki ikramlarının yapıldığı etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Arjantin mutfağının en leziz örnekleri, katılımcılara sunuldu. Cemal Gülercan’ın uzmanlığı ve özenli organizasyonu, geceye damgasını vurdu.Etkinlik boyunca, Arjantin’e özgü müzikler çalındı ve misafirler dans ederek eğlenceli vakit geçirdi. Özellikle tango müzikleri ve dansları, geceye ayrı bir renk kattı. Valide Hanım Konak’ın sıcak atmosferinde gerçekleştirilen kutlamalar, Lefkoşa halkının büyük beğenisini topladı.Katılımcılar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Arjantin’in bağımsızlık gününün böylesine lezzetli ve coşkulu bir şekilde kutlanmasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirttiler. Valide Hanım Konak, Cemal Gülercan’ın liderliğinde düzenlediği bu tür etkinliklerle Lefkoşa’da farklı kültürlerin tanıtılmasına katkı sağlamaya devam ediyor.