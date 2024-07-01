Yıldız Tilbe perukla çıktığı sahneden peruksuz indi

Konserine duygusal şarkılarla başlayan Tilbe, ardından tempoyu yükseltti. Şarkıcı, gece için peruk takmayı tercih etti. Tilbe, bir süre sonra sıkılınca peruğu çıkarıp sahnedeki koltuğun üzerine fırlattı.
Şarkıcı gecenin geri kalanına ise kendi saçıyla devam etti. Rahat tavırları ve kendine has danslarıyla yine farkını ortaya koyan Tilbe, “Bu akşam bütün kurtlarınızı dökün. Yarın yok, ona göre” dedi. Şarkıcı, yeni çıkardığı “Bakınca Görünüyorsun”u da ilk defa Çeşme sahnesinde seslendirdi.
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