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Yıldız Tilbe perukla çıktığı sahneden peruksuz indi

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Yaz konserlerine aralıksız devam eden ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Seyirciye eşsiz anlar yaşatan ünlü şarkıcı, sahneye çıkarken taktığı peruğu ilerleyen saatlerde çıkardı.

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Yıldız Tilbe perukla çıktığı sahneden peruksuz indi
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Konserine duygusal şarkılarla başlayan Tilbe, ardından tempoyu yükseltti. Şarkıcı, gece için peruk takmayı tercih etti. Tilbe, bir süre sonra sıkılınca peruğu çıkarıp sahnedeki koltuğun üzerine fırlattı.
Şarkıcı gecenin geri kalanına ise kendi saçıyla devam etti. Rahat tavırları ve kendine has danslarıyla yine farkını ortaya koyan Tilbe, “Bu akşam bütün kurtlarınızı dökün. Yarın yok, ona göre” dedi. Şarkıcı, yeni çıkardığı “Bakınca Görünüyorsun”u da ilk defa Çeşme sahnesinde seslendirdi.
 
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