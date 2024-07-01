Burak Özçivit'ten hayranına ret

Orta Doğu’da büyük bir hayran kitlesi olan Burak Özçivit’in geçtiğimiz aylarda gittiği Suudi Arabistan’daki, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nden bir videosu sosyal medyaya düştü.



O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Festivalde tek tek hayranlarıyla fotoğraf çektiren ünlü oyuncu , kendisiyle kalp işareti yaparak poz vermek isteyen bir Arap hayranını ise geri çevirdi.O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.