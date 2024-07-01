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Burak Özçivit'ten hayranına ret

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Orta Doğu’da büyük bir hayran kitlesi olan Burak Özçivit’in geçtiğimiz aylarda gittiği Suudi Arabistan’daki, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nden bir videosu sosyal medyaya düştü.

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Burak Özçivit'ten hayranına ret
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Festivalde tek tek hayranlarıyla fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, kendisiyle kalp işareti yaparak poz vermek isteyen bir Arap hayranını ise geri çevirdi.
O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
 
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