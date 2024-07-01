Burak Özçivit'ten hayranına ret

Festivalde tek tek hayranlarıyla fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, kendisiyle kalp işareti yaparak poz vermek isteyen bir Arap hayranını ise geri çevirdi.
O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
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