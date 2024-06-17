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Moda dünyası, Les Ambassadeurs’ta buluştu

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Moda dünyası, Les Ambassadeurs’ta buluştu
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Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun ana sponsorluğunda gerçekleşen görkemli defile, moda dünyasını bir araya getirdi  


Dünyaca ünlü Tunuslu modacı Ali Karoui,  Kuzey Kıbrıs'ta moda severlerle buluştu. 
Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun ana sponsorluğunda gerçekleşen görkemli defilede 2024 koleksiyonunu gözler önüne sergiledi. 
Özer Akkeleş’in sunuculuğunu üstlendiği gecede Hayriye Vurdu organizasyon modelleri Alina,Sule İnci ve İrine ve En Moda mankenleri ünlü modacın defilesinde podyuma çıktı.
Ali Karoui'nin benzersiz tasarımları, Beyonce ve Naomi Campbell gibi dünya çapında tanınan ünlüler tarafından tercih edilirken, karmaşık süslemeler, zarif siluetler ve kültürel füzyonlarla dikkat çeken Karoui'nin yeni koleksiyonu, modaseverlerin büyük alkış aldı. 
Les Ambassadeurs Hotel direktörü Özge Taşker Falyalı’ın da izlediği defile görülemeye değerdi.

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