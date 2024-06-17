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Merit Park bayram eğlencesine Korhan Saygıner ile başladı

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Merit Park bayram eğlencesine Korhan Saygıner ile başladı
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Korhan Saygıner, 15 Haziran Cumartesi , Girne’nin gözde mekanı Merit Park Hotel - Letafet’te sahne aldı.
Sahnesine hareketli parçalarla hızlı bir giriş yapan Korhan Saygıner, enerjisi ve muhteşem sesiyle izleyicilere büyülü bir gece yaşattı. Sanatçı, bayrama özel repertuarında yer alan hit şarkıları ile dinleyenlerini coşturdu.


Korhan Saygıner’i  eşi  Zuhal Topal da yalnız bırakmadı. Saygıner, misafirlerinden gelen ısrar üzerine Zuhal Topal’ı  sahneye davet ederek 2015 yılında çıkardıkları düet olan “Aramadın Yıllardır” parçasını sevenleri karşısında yıllar sonra yeniden seslendirdiler.

Temposunu bir an olsun düşürmeyen sanatçı, ilerleyen saatlerde sahneden inerek sevenleri ile dans edip, bol bol fotoğraf çektirdi.
Sahne performansı ve seslendirdiği sevilen şakılarla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Saygıner,
konuklardan büyük alkış aldı.
 
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